Mustafa Kemal Paşa, 27 Aralık 1919’da neden Ankara’ya geldi ve milli mücadeleyi yönetmek için neden bu şehri seçti?

Yukarıdaki soruların yanıtını, Doç. Edip Semih Yalçın’ın Atatürk Araştırma Merkezi için yaptığı çalışmadan yararlanarak vermeye çalışalım:



-Ankara’nın merkezi konumu, stratejik yollar üzerinde bulunması, çeşitli şehirlerle demiryolu bağlantısının olması, işgal altında olan yerlere uzaklığı, Karadeniz’de İnebolu, Akdeniz’de Antalya limanları ile iletişim imkanı önemliydi.



-Ayrıca, Ankara’nın telgraf sistemi de yeterli teknik malzeme ve personele sahipti. Anadolu’nun hemen her tarafı ile haberleşmek mümkündü.



-Ankara’da Mustafa Kemal Paşa’ya yakın bir isim olan Ali Fuat Paşa komutasında 20. Kolordu’nun bulunması da bu şehrin seçilmesinde rol oynadı.



-Diğer yandan, İzmir’in işgali olayına ilk tepkiyi Ankaralılar gösterdi, İstanbul’a protesto telgrafı çekmenin yanı sıra 26 Mayıs 1919’da büyük bir protesto mitingi düzenledi.



-Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti de ülkenin düşman işgalinden kurtulması için elinden gelen her şeyi yaptı.



-Yani, Mustafa Kemal Paşa daha Ankara’ya gelmeden Ankara’yı, Ankara halkı ise Mustafa Kemal Paşa’yı benimsemişti.



-Mustafa Kemal Paşa, Ankaralıların Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği korkusuz tavrı daha sonra yaptığı bir konuşmada şu şekilde dile getirdi:



“İstiklal mücadelesi tarihinde Ankara’nın namı en aziz bir mevkii muhafaza edecektir.



Bazılarımızın göğüs germeyi gayrimümkün zannettiği bir müşkülat karşısında sizler bir dakika tereddüt etmediniz.

Üç sene evvel Sivas’tan Ankara’ya ayak bastığım zaman samimi ve kalbi tezahürat ile beni kollarınız arasına aldınız.



O zaman gösterdiğiniz bu vatani cesaret sayesinde ecnebi müdahalesiyle İstanbul’da kapatılmış olan Meclis-i Mebusan’ı daha geniş bir salahiyet ve milli şana layık bir istiklal ile Ankara’da açmak mümkün oldu.



Büyük Millet Meclisi sizin muhiti hamasetinizde korkusuzca istiklal mücadelesine devam edebildi. Binaenaleyh, Ankaralı hemşehrilerimizin bu istiklali vatan mücadelesinde ayrı bir hissei şerefi vardır.”