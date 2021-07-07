İSFANBUL Tema Park 10 Temmuz’da yeniden açılıyor

İSTANBUL, (DHA) – İSFANBUL Tema Parkı, 9 aylık aranın ardından 10 Temmuz’da yeniden açılıyor. Açılışa özel indirimli bilet kampanyası kapsamında 99 TL’den giriş yapılabileceği kaydedildi. Kampanya 9 Temmuz Cuma günü saat 23.59’a kadar geçerli olacak.

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İSFANBUL Tema Park, açık havada eşsiz bir eğlence yaşamak isteyenler için 9 aylık bir aradan sonra 10 Temmuz Cumartesi kapılarını tekrar açıyor. Hijyen önlemleri doğrultusunda misafirlerini sınırsız eğlenceye davet eden İSFANBUL Tema Park, açılışa özel indirimli 99 TL’lik erken bilet satış kampanyasıyla gün boyu macera severlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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“NEFESKESEN” ADRENALİN DENEYİMİ

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Hafta içi 11.30-20.00, hafta sonu 11.30-21.00 saatleri arasında hizmet verecek olan İSFANBUL Tema Park’ta birbirinden eğlenceli ve aynı zamanda bilgilendirici 30’u aşkın eğlence ünitesi yer alıyor. 3 saniyede tam 110 km’ye ulaşan “Nefeskesen”, dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı olması sayesinde gerçek bir eğlencenin kapısını aralıyor. Büyük-küçük herkese unutulmaz dakikalar yaşatan Adalet Kulesi gökyüzünde yükselirken, bütün İSFANBUL Tema Park’ı kuşbakışı seyretmenin keyfine varılabiliyor. 15 metreden aşağıya beklenmedik anda düşerek heyecanı maksimuma çıkaran Viking ünitesi ise sulu eğlenceleri sevenler için birebir” bilgilerine yer verildi.

BİLGİYE DOYURAN AKTİVİTELER DE İSFANBUL TEMA PARK’TA

Eğlencenin yanı sıra eğitici içeriklerle de ziyaretçilerine farklı bir deneyim vadeden İSFANBUL Tema Park tarafından yapılan açıklamada, “Bilgiye doyuran üniteleriyle de ziyaretçilerini büyüleyen İSFANBUL Tema Park, Fatih Sultan Mehmet’in liderliğinde elde edilen İstanbul’un Fethi zaferi ve şehrin 400 bin yıllık tarihi Fatih’in Rüyası’nda dile geliyor. Ayrıca dünyayı keşfetmek isteyen çocuklar Minik Kaşifler sayesinde dünya kültürlerini öğreniyor” ifadelerine yer verildi.

9 Temmuz Cuma saat 23.59’a kadar geçerli olan, açılışa özel 99TL’lik bilet kampanyası ve İSFANBUL Tema Park hakkındaki diğer ayrıntılı bilgilere www.isfanbul.com adresinden ulaşmak mümkün.