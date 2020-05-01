Bugün, bu dünyanın içinde sürekli bedenleriyle iz bırakan, hayatlarını çalışmak üzerine kuran insanların bayramıdır.

Maden ocaklarında, inşaatlarda, fabrikalarda, tarlalarda ve adlarını tek tek sayamayacağımız birçok alanda sağlıkları çoğu zaman geri plana atılan, çoğu yerde daha fazla kar için çağdaş köleler gibi görülen insanların, bayramıdır bugün.

Birçoğunun gözünde; kullanılıp, işi bitince atılan birer varlık gibi olsa da.

Sesini çıkarsa yanlışlara; asilikle suçlanıp yok edilmeye çalışılan insanlar olsa da.

Korona günlerinde en fazla ezilen onlar olsa da…

Bir şekilde ölenlerin adı bilinmese de…

İnşaatlarda, madenlerde en ağır şartlarda çalışsalar da…

Çoğu, koruyucu tedbirlerden uzak, Allaha emanet hayatları olsa da…

Hijyenik ortamdan uzak çalışırken, sesini çıkardığında atılan…

Korona virüs salgını bahanesiyle sokağa bırakılan; işsiz işçiler topluluğu, içiniz buruk da olsa… Sizin de bayramınız, bayramınız bugün…

Siz işçiler, ne zaman adınız duyulur, biliyor musunuz?

Madenlerde, inşaatlarda tedbirsizliklerden yaralanır ya da ölürsün,

Öldüğünüzde bir kısa anma yapılır ardınızdan, istediğin gibi olmasa da…

Bir süre üzüntüler, tepkiler olur, yapanlar hakkında, “Gereği yapılsın.”diye geride kalanlar bakar…

Sadece bakar…

Tepki yapamaz, sesi kısılmış, susmuş, susturulmuştur…

Küsmüş, küstürülmüştür.

Açlıkla, tokluk arasında kalma mücadelesi veren…

Sen…

İşçim…

Bir sıcak çorba; çocuğuna, eşine götürebilme adına, her gününü feda eden…

Ülkenin işçi arıları gibi; sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan, akşamın ışıklarıyla evinin yolunu tutan…

Her gün, hep benzer şeyler yaşayan…

Hayal kurmaya bile zamanı olmayan, nasırlı elleriyle sadece ekmeğini düşünen…

Ön sayfalarda adınız olmasa da…

Emeğin bayramı, siz emekçilerin bayramı kutlu olsun.

Üretim dişlilerinin çarkı…

Hizmetin basamak taşları…

İşi bitti mi, işten çıkarılan…

Kendisinin yerine girenin, zamanla aynı kaderi yaşayan,

Aç kalmayacak kadar asgari bir ücrete mahkûm olan

Darlığın, kıtlığın, en büyük bedelini ödeyen

Tekil olarak etkisiz, bütün olarak güçlü olan

Adını, her yaptığı işin içinde

Alın teriyle üzerine yazan

Emeğiyle var olan

İsimsiz kahramanlar…

Her türlü olumsuzluğa rağmen

İyi ki varsınız, iyi ki…