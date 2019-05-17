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17 Mayıs 2019
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Çankaya Belediyesi
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İşçi kütüphanesinde şenlik tadında gezi

Editör Editör

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Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi’nde sokağa atılmış kitaplarla oluşturulan İşçi Kütüphanesi, çocukların da uğrak yeri oldu.

İşçi Kütüphanesi’ni gezmeye gelen Çankaya İlkokulu öğrencilerini çocuk şarkılarıyla karşılayan Grup Teneke, kütüphaneyi gezip, atık dönüşümü hakkında bilgi alan çocukları halaylar eşliğinde uğurladı.

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi’nde çöp konteynerlerinin yanına bırakılmış kitapların toplanmasıyla oluşturulan İşçi Kütüphanesi, kitap dostlarının ziyaret mekanı haline geldi. Okulların da sıkça ziyaret ettiği İşçi Kütüphanesinin konukları arasında bu kez Çankaya İlkokulu 2. sınıf öğrencileri vardı.

Şantiye girişinde Grup Teneke’nin çocuk şarkıları eşliğinde servis araçlarından inen çocuklar, işçiler tarafından tasarlanan müzik aletleri eşliğinde konsere katıldılar. Beklentilerinin ötesinde bir mekanla karşılaşan çocuklar, eski bir tuğla fabrikası olan şantiye merkezi ve tuğla pişirme ünitelerinden dönüştürülen kütüphanede yetkililerden bilgi aldıktan sonra raflardaki kitapları incelemeye koyuldular. Merdiven basamakları da dahil, buldukları her köşeye oturup seçtikleri kitapları okuyan çocukları bir de sürpriz bekliyordu. Kendilerine ikram edilen kumanyaları çimler üzerinde yiyip karnını doyuran çocuklar daha sonra Grup Teneke’nin çaldığı hareketli parçalar eşliğinde halaylar çekip  eğlendiler.

Atık ve çevre bilincinin somutlaşmış bir örneğini gören çocuklar, şenliğe dönüşen gezinin ardından okullarına döndüler.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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