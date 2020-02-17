Sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir sorun olan işsizlik, ülkemizin bir numaralı ulusal sorunu olmaya devam ediyor.

Ekonomik kriz, en çok emekçileri vuruyor. Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 13,3, işsiz sayısı ise 4 milyon 308 bin olarak açıklandı. Gençler arasında işsizlik oranı yüzde 24.4’e ulaştı. TÜİK verilere göre 4.3 milyon kişi işsizliğin pençesinde kıvranıyor

Türkiye, işsiz gençlerin oranının yüksekliği açısından OECD ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Toplam 18.8 milyon gençten 6 milyonu işsizlik batağında. Gençler iş bulma umudunu yitirdiği için iş aramıyor. Yani bir okula devam etmeyen veya bir işte çalışmayan gençlerin ise yüzde 80’i iş aramıyor.

Son resmi verilere göre Kasım 2019 dönemi işsiz sayısı 327 bin kişi artarak 3 milyon 981binden 4 milyon 308 bin kişiye yükseldi. Son bir yılda işgücüne dâhil olmayan nüfus ise 762 bin kişi artarak 29 milyon 363 bin kişiye çıktı.

Resmi verilerde bile görüldüğü gibi Türkiye’de işsizlik çok yaygın ve yüksek bir rakama ulaştı. Yüz binlerce insan umudunu yitirerek artık iş aramaktan vazgeçmiş durumda.

Vatandaşlar, “ Siyaset iyice çirkinleşti halk aç halk yoksullaştı, ekonomi bakanının tek yaptığı gülerek burası çok önemli demek, faiz indirmek. Çözüm üretmek yok. İşsizlik %14’lere çıkmış. İnsanlar artık geçinemiyor. Döviz altın tarihi rekor kırmış, hayat iyiden iyiye pahalılaşmış. Ağzını açan zam diyen %35 ile başlıyor. Memur, işçi emekli zammı ise % 4-5’lerde. Asgari ücret artık yetmiyor. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler bizlerden daha iyi bir yaşam sürüyorlar. Bizler adeta ikinci sınıf vatandaş durumundayız. Ekonomiyi düzeltecek işsizliği azaltacak yeni politikalar üretmemek bizleri yeterince sıktı artık farkına varılmalı”. diye dert yanıyorlar

Türkiye’deki işsizlik oranlarının Geçen yıl Kasım ayında (Ekim-Kasım-Aralık ortalaması) 2018 yılının aynı ayına göre 1 puan artarak yüzde 13,3 olarak gerçekleştiğini ifade eden CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil: “ Mevsimlik etkilerden arındırılmış işsizlik oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 13,2’ye çıktı. Son bir yılda çalışabilir yaştaki nüfus 944 bin kişi artarken, bunların sadece 132 bini iş gücüne katılabildi. Bu nedenle işgücü hacmi, 32 milyon 477 bin kişiye çıkarken, istihdam 182 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişiye geriledi. Diğer bir ifadeyle Türkiye ekonomisi çalışabilir nüfusta yaşanan artışın çok az bir kısmının işgücüne katıldığı bir dönemde yeni iş imkanları yaratılamadığı gibi mevcut çalışanlardan 182 bini işini kaybetti.” dedi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık da AKP hükümetini günü kurtarmaya dönük söylemlerden vazgeçmeye, umudunu yitirmiş işsizlerin istihdam sorunlarını çözmeye davet ederek “Kriz yoksul kesimleri olağanüstü bunaltmıştır, kepenklerini indirmek zorunda kalan esnafın ve yurttaşların çaresizliği ortadır. “Çocuklarım aç işsizim” diye kendini yakanları, toplu aile intiharları yaygınlaştırmıştır. İktidarının ekonomi politikası çökmüştür. Günlük yaşamdaki reel veriler ekonominin iyi olmadığını ve kötü yönetildiğini göstermektedir. Ekonomik krizin yükünü iktidara yakın kesimler dışında, milyonlarca emekçi işsiz kalarak ödemektedir” dedi