İş yerine pompalı tüfekle saldıran şüphelilerin kamyonetle kaçış anı kamerada

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde kimliği belirsiz kişiler pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerin kamyonetle kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Emirefendi Sokak’ta öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, M.K.’ye ait iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerin kamyonetle kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI