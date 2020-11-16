İş yerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) İZMİR’in Karabağlar ilçesinde, hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan iki şüpheli, bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 02.00 sıralarında Hasan Tahsin Caddesi üzerinde devriye gezdikleri sırada, iki çocuğu şüphe üzerine durdu. Ekiplerin yaptığı incelemede, iki çocuğun elinde bulunan poşetlerde 650 TL nakit para, 6 para ile çalışan şarj aleti, farklı markalara ait 5 erkek saati, 1 tablet, 1 parfüm, 3 güneş gözlüğü ve bir miktar bozuk para ele geçirildi. Bunun üzerine, yapılan kimlik sorgusunda şüphelilerin U.S.(14) ve Ş.A.(16) olduğu belirlendi. Ayrıca, U.S.’nin hırsızlıktan 85, Ş.A.’nın ise 14 suç kaydı olduğu öğrenildi. İki suç makinesi, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, ekipler çevrede araştırma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında, bir iş yerinin camının açık olduğu tespit edildi. İş yerinin güvenlik kameralarında yapılan kontrolde, iki şüphelinin iş yerine girdiği ve poşette bulunan malzemeleri çaldığı ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, iş yerine giren U.S. ve Ş.A.’nın, iş yerinden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine giren iki suç makinesi, iş yerinin kasasından para çaldığı görülüyor. Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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