İş yerinden bisiklet hırsızlığı kamerada

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da bir iş yerinin önündeki bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 gün önce öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde, Diyarbakır Marangozlar 2’nci Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, park halindeki aracın arkasında bir süre bekledikten sonra girişte bulunan bisikleti alıp, binerek uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bisikletin çalındığı fark eden sahibi, görüntülerle polise giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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