İş yerindeki bozuk paraları çaldı, o anlar güvenlik kamerasında

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, Hüseyin Üzüm’ün (23) iş yerine sokağa çıkma kısıtlamasında hırsız girdi. Hırsızlık anları iş yeri kamerasına anbean yansırken iş yeri sahibi Üzüm ise, “Aslında tedbirler alıyoruz ama 30 TL parayı çalmazlar diye düşünüyordum.” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Olay, geçtiğimiz Cumartesi akşamı, merkez Osmangazi ilçesi, Yeşilova Mahallesi, Kemerçeşme Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi.Sokağa çıkma kısıtlamasında henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, kısıtlamayı ihlal ederek, bir iş yerinin camlarını gevşettikten sonra içeriye girdi. İş yerindeki çekmeceleri karıştıran hırsızlık şüphelisi, iş yeri sahibi Hüseyin Üzüm’ün çekmecelerin birinde bıraktığı bozuk paraları alarak iş yerinden ayrıldı.

İŞ YERİNE GELİNCE FARK ETTİ

Kısıtlamanın ardından Pazartesi günü sabah saatlerinde iş yerini açan Üzüm, camların gevşetildiğini ve çekmecelerin karıştırıldığını fark etti. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Üzüm, dükkanına hırsız girdiğini fark etti. Konuyla ilgili polise ihbarda bulunan Üzüm, yapılan olay yeri çalışmalarının ardından şüpheliden şikayetçi oldu.Başından geçenleri anlatan Üzüm, hırsızın sadece 30 TL çaldığını ama iş yerine de maddi zarar verdiğini belirtti. Üzüm, “Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Cuma akşamı iş yerimizi kapatıyoruz. Pazartesi sabahı dükkana geldik, camların zorlandığını gördük. Kasaya baktığımızda bozuk paraların çalındığını gördük. Ellerini kollarını sallaya sallaya içeri girmiş. Güvenlik kameralarına baktık, hırsızlık yaptığı anları gördük. Bir hafta önce bizim diğer şubemize girmişler. Aslında tedbir alıyoruz ama bozuk paralar için girmezler diye düşünüyoruz. 30-40 TL parayı çalmazlar diye düşünüyordum.” dedi.Öte yandan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızın içeri girdikten sonra çekmeceleri karıştırdığı anlar yeralıyor

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