İş yerinde uyuşturucu sattığı belirlenen kişi, gözaltına alındı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da jandarma ekipleri, iş yerinde uyuşturucu sattığı belirlenen E.Ö.’yü (38), gözaltına aldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi’nde E.Ö.’nün iş yerinde uyuşturucu sattığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçe ekipler, bu sabah şüphelinin iş yerine operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 224 tablet uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö. Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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