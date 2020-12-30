İş yerinde eski kasetlerle nostalji yaşatıyor

Mesut MADAN/ BURDUR (DHA)- BURDUR’da köfte- piyaz salonu işletmeciliği yapan Mehmet Sönmez Karabey (42) iş yerinde 40- 45 yıllık kasetlerle nostalji yaşatıyor. Babasından kalma kaset koleksiyonunu sürdüren Karabey, “Satmak gibi bir niyetim yok. Her kasetin bende ayrı bir yeri var. Babamdan bana kaldığı gibi benden de oğluma kalacak” dedi.

Kalekapı Caddesi’nde köfte- piyaz salonu işletmeciliği yapan Mehmet Sönmez Karabey, babasının başlattığı kaset koleksiyonu merakını devam ettiriyor. Aralarında Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve Bülent Ersoy gibi sanatçıların kasetlerinin yer aldığı onlarca kaseti iş yerinde tutan Mehmet Sönmez Karabey, gelen müşterilerine nostalji yaşatıyor.

‘200’ÜN ÜZERİNDE 40- 45 YILLIK KASET VAR’

İş yerinde 200’ün üzerinde kaset bulunan Mehmet Sönmez Karabey, “Kaset biriktirme sevdam babamdan kalma. Babamın başlattığı koleksiyonu ben devam ettiriyorum. Burada 200’ün üzerinde 40- 45 yıllık kaset var. Bizim gençliğimizde bilgisayar, internet gibi şeyler olmadığı için harçlığımızla kaset alırdık. Başka bir lüksümüz yoktu. Babamdan bana geçti koleksiyon merakı. Sağ olsunlar böyle merakım olduğunu duyan dostlarımız ellerindeki kasetleri getiriyor. Bu şekilde koleksiyonumuzdaki kaset sayısı da artıyor” dedi.

‘MÜŞTERİLER İLGİ GÖSTERİYOR’

İş yerine gelen müşterilerin kaset koleksiyonuna ilgi gösterdiğini anlatan Karabey, “Kasetleri inceliyorlar. Gençlik zamanlarını hatırlıyor, o günlere gidiyorlar ve nostalji yaşıyor, mutlu oluyorlar” diye konuştu.

‘KASETLERİN YERİNİ CD’LER ALDI’

Koleksiyonunda, Coşkun Sabah, Sinan Özen, Müslüm Gürses, Arif Susam, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy gibi sanatçıların kasetlerinin olduğunu aktaran Mehmet Sönmez Karabey, “Bazıları seri halinde Türk halk müziği, Türk sanat müziği, arabesk, taverna sanatçılarının yanı sıra yerel sanatçıların kasetleri de var. 2000’li yıllardan itibaren kasetlerin yerini CD’ler aldı” dedi.

‘BENDEN DE OĞLUMA KALACAK’

Koleksiyonunu satması için teklifler geldiğini kaydeden Karabey, “Bu teklifleri kabul etmedim. Satmak gibi bir niyetim yok. Her kasetin bende ayrı bir yeri var. Halen gittiğim yerlerde bulduğum kasetleri satın alıyorum. Babamdan bana kaldığı gibi benden de oğluma kalacak” diye konuştu.

90’lı yıllarda çeşitli sanatçıların şarkılarından liste yaparak özel kasetler doldurttuğunu aktaran Karabey, “20- 30 adet de bu şekilde kasetim var. Şarkı, türkülerin listesini yapıp kasetçiye veriyorduk. Bazen anonslu, bazen anonssuz kaset doldurtuyorduk. En büyük zevkimiz kaset dinlemekti” ifadelerini kullandı.

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