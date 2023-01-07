İş yeri yangınında 3 tarihi bina zarar gördü

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Kapalı Çarşı yakınında, bir iş yerinde çıkan yangında, 3 tarihi bina zarar gördü.

Cuma Mahallesi İshakpaşa Sokak’ta, Kapalı Çarşı yakınındaki tarihi bir binada, nikah organizasyonları üzerine hizmeti veren bir iş yerinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki iş yerleri tahliye edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

3 tarihi binanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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