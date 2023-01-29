İş yeri kasası ve sadaka kutusundan hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Dinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ’nin İzmit ile Körfez ilçelerinde iş yerlerine girip, kasa ve sadaka kutusundan paraları çaldığı belirlenerek gözaltına alınan Basri M., adliyeye sevk edildi.

Körfez ilçesindeki iş yerinde, 27 Ocak gecesi, kasada bulunan 500 TL ile dükkana ait motosiklet, aynı gece İzmit’teki restoranda ise sadaka kutusundan paralar çalındı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızlıkları Basri M.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Basri M., operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Basri M., adliyeye sevk edildi.

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