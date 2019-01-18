Stresin, insanın bedensel ve ruhsal dengesini etkilediğine dikkat çeken Doç. Dr. Hakan Atalay, “Kendinizi daha iyi tanımalı, zihinsel becerilerinizi geliştirmeli, hayat boyu merak edip öğrenmelisiniz” dedi.

İnsanoğlu, var olduğundan bu yana yaşamda kalma çabası içinde ‘stres’ altında bir hayat sürüyor. Bir organın çalışma seviyenin aksaması ya da işe giderken trafikte yaşananlar, havanın durumu, ikili ilişkiler strese sebep olabiliyor. İnsanın yaşadıklarıyla başa çıkması için eskisinden farklı maharetler geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Atalay, iş yerindeki stres kaynağına dikkat çekti.

“KENDİNİZE HAS YÖNTEMLER GELİŞTİRİN”

Stresin iş yerinde daha çok olduğunu kaydeden Doç. Dr. Hakan Atalay, “Çalıştığımız yerlerde gerek çalışma biçimleri, gerek çalıştığımız mekanlar, gerekse ilişki eşkalleriyle giderek daha çok stres kaynakları oluşturmaktadır. İş bölgeleri çok daha kalabalık, evlerimize daha uzak, işler ve ilişkiler daha karmaşık. Dolayısıyla, günümüzün insanının bu yeni meydan okumaları tanıması ve bunlarla başa çıkması için kendine has yöntemler geliştirmesi beklenir” diye konuştu.

STRESİN BİYOLOJİK BELİRTİLERİ GÖRÜLÜYOR

Stresin ya da zorlanmanın biyolojik, psikolojik ya da toplumsal birçok işareti ve sonucu olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Atalay, “Kişisel olarak stresi günlük yaşamda hissettiğimiz yorgunluklar, can sıkıntıları, kaygılar, hatta depresif durumlar, yüksek tansiyon, kalp çarpıntıları, mide-barsak sorunları, hormonal değişmeler gibi gövdesel şikayetler, ilişkilerde tahammülsüzlük, mutsuzluk, acele sinirlenme, yalnızlaşma gibi kişiler arası emarelerle gözlemleyebiliriz. İlk adım, modern yaşamın bütün bu sorunlara yol açabileceğini kasten yaşamımızı baştan itibaren buna uygun olarak düzenlemeye çalışmak. Örneğin, sevdiğimizi bir iş seçmek, iş dışındaki yaşamımızı ve ilişkilerimizi stres üreten değil dinlendirici alanlar haline getirmek, dünya görüşümüzü zenginleştirmek ve geniş ufuklu bir bakış açısı edinmek bunlar arasında sayılabilir” diye konuştu.

“KENDİNİZİ TANIYIN, YAŞAMDAN ZEVK ALMAYA ÇALIŞIN”

Doç. Dr. Atalay, tedbirlerne rağmen stresin geçmemesi durumunda yapılması gerekenleri ise şu şekilde sıraladı:

“Hissedilen zorlanma seviyeni azaltarak ortaya çıkabilecek hasarları azaltmak yaşamdan zevk almamızı sağlayacaktır. Örneğin, her şeyi kendimiz yapmaya çalışmak yerine işleri uygun bir biçimde yönlendirmek, iş dışında kendimize zaman ayırmak, dinlenmek, olabildiğince gövdemizi dinginlikten çıkarmak, hasarlı alışkanlıklardan uzak durmak, beslenme ve uyuma seviyemize dikkat etmek; biyolojik dengemizin korunmasında işe yarayabilecek tedbirlerdir. Psikolojik olarak, kendimizi daha iyi tanımak, zihinsel maharetlerimizi geliştirmek, yaşam boyu merak etmek ve öğrenmek, farklı alanlara alaka duymak, okumak, el maharetlerimizi geliştirmek, farklı kültürleri görmek, olaylara farklı açılardan bakabilme kabiliyeti edinmek, çabalar hissedilen zorlanmanın azalmasına yol açabilir.”

“ŞARTALANLARA DİKKAT EDİN”

Doç. Dr. Atalay, ‘nefes terapisti’, ‘yaşam koçu’, ‘regresyon terapisti’, ‘R2ci’, ‘üfürükçü’, ‘şifacı’, ‘biyoenerjici’ adıyla ortaya çıkan çeşitli şarlatanlara karşı da dikkat edilmesi konusunda uyardı. Günümüzde “trend” olan bu yeni tip meslek erbaplarının sorunların kaynağını, toplumsal tasarım olarak değil de, canın kendi yanlışları, tembelliği, bilgisizliği ve yetersizliği olarak gösterdiğini vurgulayan Doç. Dr. Hakan Atalay, bu tip şarlatanların insanları asırlardır kandırdığını, bilimsel bilginin aydınlatamadığı insanları şarlatanların aldattığını söyledi.

“KİŞİLİK ÖZELLİKLERE GÖRE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ”

Doç. Dr. Hakan Atalay, stresin verebileceği hasarları en aza düşürmek için her yerde bulunabilecek tedbir ve teklifleri ise şu şekilde sıraladı:

“Mesleğimizle alakalı her konuda olduğu gibi bu konuda da başa çıkma yolları kişiye özel olmalıdır. Örneğin, saplantılı bir kişi verilen işleri iyi yapmaya çalışır ve yeni işlere itiraz edemediği için devamlı iş yükü altında kalırken, narsisistik bir kişi işin yalnızca görünen kısımlarıyla ilgilenip çok iş yapıyor gibi bir izlenim yaratabilir. Böyle durumlarda hem yöneticilere, hem de başka çalışanlara düşen görev, işini yapanları desteklemek, iş yapar görünenleri engellemektir. Saplantılı kişilerin yapması gereken en önemli işlerden biri, fazla gelen iş yükünü kabul etmeyip iş yapmış olduğu için angarya olarak verilen görevleri ana sahiplerine refere etmeyi öğrenmektir. Sosyal anksiyetesi yüksek olan kişilerin kendi yaptıklarına odaklanmaları ve başka insanlarla ilişkilerini geliştirme pratikleri yapmaları işe yarayabilir. Bağımlı kişilerin daha çok destekleyici yöneticilerle çalışmaları sağlanabilir.”

“BEDENİ KESİNLİKLE DİNLENDİRİN”

“Genel olarak gövdemizi ve beynimizi dinlendirici tedbirleri ihmal etmemek gerekir. (Örneğin, iyi bir uyku, çalışmaya aralar verme, kısa egzersizler, uygun nefes çalışmaları, oturma eşkaline dikkat etme, iş dışında dinlenme/kendini geliştirme alanları yaratma, yürüyüş/gezi, okuma/izleme faaliyetlerini ihmal etmeme, toplumsal ilişkileri sürdürme, gibi…)”

“GERÇEKÇİ BEKLENTİLER İÇİNDE OLUN”

“Beklenti, hiddetin yoğunluğunun artmasına sebep olabilir. İşteki durumun gerçekçi bir biçimde değerlendirilmesi ve beklentilerin buna göre ayarlanması, ek olarak diğerlerinin ruh haline yönelik empati hissinin geliştirilmesi hiddet kontrolünü kolaylaştırabilir ve böylece stres seviyeni düşürebilir. Ayrıca, durumun geniş bir açıdan değerlendirilmesi hiddetin yerine mizahın kullanılmasını sağlayarak beyin ve beden sağlığının korunmasına destekci olabilir.”