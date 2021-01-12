İş ortağını öldüren sanığa 15 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da iş ortağı Halil Kuş’u (59) bıçaklayarak öldüren Mustafa Adıgüzel (41), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 4 Eylül günü akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6495 Sokak’ta meydana geldi. Serik ilçesinde birlikte kahvehane işleten Halil Kuş ve Mustafa Adıgüzel, kredi borçlarının bitmesi üzerine kutlama yapmak istedi. Birlikte alkol alan Halil Kuş ve Mustafa Adıgüzel arasında küfürle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa Adıgüzel, Halil Kuş’u boynu ile göğsünden 2 kez bıçakladı. Kuş, olay yerinde hayatını kaybetti. Karnından yaralı Mustafa Adıgüzel ise Kepez Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Olay sırasında Adıgüzel ve Kuş’un yanında olan F.B., ifadesinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, Mustafa Adıgüzel’in kaçarken çalılık alana attığı bıçağı buldu. ‘Motosiklet hırsızlığı’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçlarından poliste kaydı olan Mustafa Adıgüzel, tedavisinin ardından adliyeye çıkarılarak tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mustafa Adıgüzel, son kez hakim karşısına çıktı. Mustafa Adıgüzel duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, öldürülen Halil Kuş’un yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Şikayetçi avukatı sanığın cinayeti kameraların görüş açısını hesap ederek işlediğini, olayda tasarlama olduğunu belirterek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanması gerektiğini söyledi. Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatı mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin maktulü evden uzaklaştırmak için çaba sarf ettiğini, hatta ilk bıçak darbesinin de maktulden geldiğini ifade ederek olayın meşru müdafaa olduğunu öne sürdü. Sanık Mustafa Adıgüzel ise avukatının sözlerine katılarak, maktulün bıçaklı saldırısına uğradığını, kendisinin de öldürme kastı ile hareket etmediğini savundu. Sanık ayrıca olay yerinden kaçmadığını sözlerine ekledi. Adıgüzel son sözünde, böyle olmasını istemediğini ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, olayın ‘tasarlama’ ve ‘kasten öldürme’ olmadığını belirterek, sanığı ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik hükümlerini uygulayan mahkeme heyeti, cezayı 18 yıla indirdi. Sanığı iyi hal indiriminden de yararlandıran heyet, cezayı 15 yıla indirdi.

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