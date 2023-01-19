İş merkezinin 3’üncü katından düşen mimar kurtarılamadı

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, iş merkezinin 3’üncü katından düşen mimar Mustafa Çelikkol (68), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Zafer Caddesi’ndeki 4 katlı iş merkezinde meydana geldi. 3’üncü kattaki mimarlık ofisinde çalışan Mustafa Çelikkol, pencereden caddeye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Çelikkol’un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

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