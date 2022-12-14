İş makinesinin açamadığı atık su borusunu, mahalle muhtarı elleriyle açtı

- Reklam -

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Anamur ilçesinde aşırı yağış nedeniyle tıkanan su iletim hattını mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, elleriyle açtı.

İlçedeki Çamlıpınaralanı Mahallesi’nde aşırı yağış nedeniyle büz denilen atık su iletim hattı tıkandı. Tıkanan büzler nedeniyle taşan yağmur suları, mahalle merkezine giden yolları tıkadı. Mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz, tıkanan büzlerin açılması için iş makinesi çağırdı. Uzun süre çalışan iş makinesi operatörü, tıkanan büzün çevresini genişletti ancak içindeki molozlara ulaşamadı. Bunun üzerine elbiselerini çıkaran Muhtar Yılmaz, suya atlayarak büzün içindeki molozları iş makinesinin ulaşabileceği şekilde dışarı çıkardı. Biriken sular açılan büzden akmaya başlayınca mahalle yolu açılarak araç geçişine izin verildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -