İş makinesi operatörü ve oğlunun eksi 30 derecede karla mücadelesi

Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde, 30 yıldır iş makinesi operatörlüğü yapan Mevlit Cin (60), mesleğini öğrettiği oğlu İrfan Cin (36) ile eksi 30 derecede, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde kapanan köy yollarını açmak için mücadele ediyor. Mevlüt Cin, oğlu kendi mesleğini tercih ettiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Oğlumu 2 yıl boyunca çalıştırdım, mesleğimi öğrettim. İşe alındı. Benim oğlumdur, diye demiyorum o olmasaydı belki bu yolu aylar sonra ancak açabilecektim” dedi.

Beytüşşebap ilçesinde iş makinesi operatörlüğü yapan Mevlit Cin, 2 yıl önce oğlu İrfan Cin’i yanına alarak, mesleğini öğretmeye başladı. İrfan Cin, gerekli tüm belgeleri de aldıktan sonra yapılan sınavın ardından karla mücadele ekiplerinin arasına katıldı. Cin ve oğlu, eksi 30 derecede, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde, kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz mücadele ediyor.

Mevlüt Cin, oğlunun kendi mesleğini tercih etmesinden çok memnun olduğunu belirterek, “30 yıldır çalışıyorum. Oğlumu 2 yıl boyunca çalıştırdım, mesleğimi öğrettim. İşe alındı. Benim oğlumdur, diye demiyorum o olmasaydı belki bu yolu aylar sonra ancak açabilecektim. Herkese yardım etmek, hizmet etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

İrfan Cin ise babasıyla beraber çalıştığı ve yolunda ilerlediği için mutlu olduğunu dile getirerek, “Güzel bir meslek. Çektiği zorlukları yerinde görmek beni bir o kadar da düşündürmüyor değil. Yaşı biraz ilerledi. Makinelerimizin donmaması için vardiyalı çalışıyoruz. Yaş itibarıyla ben daha genç olduğum için ondan daha fazla çalışıyorum. Babamı seviyorum. Onunla beraber bu dozerlerde çalışmayı seviyorum. Böyle devam etmesini istiyorum” dedi.

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