İş kazasının ardından tencereden ürettiği sabunlardan bugün ‘Pamuk’ markasını yarattı

Kadir ÖZEN/ İZMİR (DHA)- İZMİR’de doğal sabun üreticisi Hürriyet Pamuk (48), tekstil sektöründe çalışırken yaşadığı iş kazasının ardından hayatı değişti. Tedaviden sonra tekstil sektörüne dönmeyen Pamuk, evinde tencerede doğal sabun üretmeye başladı. Bugün ‘Pamuk’ markasıyla tencerede başladığı sabun üretimini 52 çeşide çıkartarak, Dubai, Almanya, Belçika, Romanya ve Amerika’nın da aralarında bulunduğu 5 ülkeye ihracat yapar hale getirdi.

İki çocuk annesi Hürriyet Pamuk’ un Uşak’ta çalıştığı firmada 2002’de kazan patlaması sonucu belden aşağısı yandı. Evinden 6 ay dışarıya çıkamadı. Tedavi sürecinde hem sıkıldığı, hem de aile bütçesine katkı amaçlı evinde doğal ürünlerden sabun yapmaya başladı. Zamanla olumlu geri dönüşler alan Hürriyet Pamuk sabun üretmeye başladı ve işini büyüttü. Bugün 52 çeşit sabun çıkaran ‘Pamuk’, markasıyla Dubai, Almanya, Belçika, Romanya ve Amerika’nın da bulunduğu 5 ülkeye sabun ihraç ediyor. Hürriyet Pamuk, 4’ü kadın 5 kişiye istihdam sağladı.

‘KADIN KADININ HALİNDEN ANLAR’

“Koronavirüs süresince doğal sabuna ilgi artı” diyen Hürriyet Pamuk, başarı hikayesini anlattı:

“Özel sektörde çalışırken kaza geçirdim. Uzun süre evde kaldım. Çalışan bir kadın olarak evde durmak inanılmaz zor. Daha sonra evde, tencerede sabunlar yapmaya başladım. İlk sabunları çevreme hediye ettim. Sabunlar çok beğenildi. Ardından da ücret karşılığı satmaya başladım. Geri dönüşler güzel olunca ‘niçin profesyonel şekilde yapmayım?’ diye düşündüm. Şu an Türkiye’nin her bölgesine sabun gönderiyorum. Yurt dışına da satış yapıyorum. Elimden geldiği kadar da çalışmak ve üretmek isteyen kadınlarımıza destek oluyorum. İş hayatı kadınlar için zor. Biz kadınlar, birbirimize destek olmamız lazım. İhtiyacımız olmasa bile biz kadınlar üretmeliyiz. Bilgimizi ve tecrübelerimizi paylaşmalıyız. En iyi kadın kadının halinden anlar.”

‘KADIN PATRONLA ÇALIŞMAK DAHA RAHAT’

Hülya Pamuk’un atölyesinde çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi Büro Yönetimi Bölümü öğrencisi Aleyna Ayyılmaz (20), pandemi döneminde harçlığını çıkarmak için iş ararken Hürriyet Pamuk ile tanıştığını söyledi. Ayyılmaz, “Hem maddi ihtiyacımı karşılıyorum hem de kendimi geliştiriyorum. Uzaktan eğitim gördüğümüz için boş zamanımı değerlendiriyorum. Kadın patronla çalışmak daha rahat. Hem ablalık yapıyor hem anne şefkatiyle yaklaşıyor hem de daha titiz bir ortamda çalışıyoruz” dedi.

‘ÜRETİMİ, HÜRRİYET HANIM’DAN ÖĞRENDİM’

Hürriyet Pamuk ile tanışıp işi öğrenen ve kendi işletmesini açan evli ve 1 çocuk annesi Özlem Peker (34) ise şunları söyledi:

“Özel sektörde çalışıyordum. Hep işi bırakıp kendi işimi kurma hayalim vardı. GAP turuna çıktığım bir tatildeki dinlenme tesisinde, bir kremle karşılaştım. Kremin kokusunu içime çektiğimde bunu üreten kişiyle tanışmak istedim. Çalıştığım iş yerine de atölyenin 10 dakika mesafede olduğunu öğrendim. İzmir’e dönünce iletişim kurup Hürriyet hanımla tanıştım. Üretimi, Hürriyet hanımdan öğrendim. Adım adım bana neler yapmam gerektiğini gösterdi. Sonrasında ‘Özlem sen artık yürüyebilirsin. Kendi firmanı kurabilir, kendi markasını oluşturabilirsin’ dedi. Ondan sonra Seferihisar Sığacık Kaleiçi’nde anneannemin evinin bir odasını dükkan haline getirdim. Çok şirin bir dükkanım var. Hürriyet hanımla bütün tasarımını beraber yaptık. Kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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