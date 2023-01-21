İş İnsanları Yenimahalle’de buluştu

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TÜSİAV üyeleri ile Hamsi Günü buluşması

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın her sene sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve iş insanlarını bir araya getirdiği geleneksel Hamsi Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye VIP Salonu’nda düzenlenen yemekte iş insanlarına seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ben de esnaflıktan geldiğim için kaynakları ve parayı kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bilirim. Ülkemizin parayı kendi parası gibi kullanacak idarecilere ihtiyacı var. Kaynaklarını verimli kullanan devletler ayakta kalır. Ankara ticaretinin yüzde 41’i Yenimahalle’de yapılıyor. Ben de esnaf olduğum, esnaflıktan geldiğim için kendi yaşadığım sorunları sizlere yaşatmamak için elimden geleni yaptım, yapıyorum. Bürokratların esnafa bakış açısını en iyi bilenlerdenim. Ülkece bu zor günleri hep beraber aşacağız.

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Yaşar, “STK’lar demokrasinin vazgeçilmezidir”

Yaşar, “Sivil toplum örgütlerinin her ülke için büyük değeri vardır. Demokrasi ile idare edilen ülkelerde STK’lara büyük önem verilir. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partiler olsa da demokrasiyi güçlendirmek STK’ların görevidir. Kuruluş amacına hizmet eden, eleştiri hakkını kullanan ve siyasetçiyi yanlış yaptığı zaman uyaran sivil toplum kuruluşları ülkenin gelişmesine katkı sunmaktadır. 14 yıldır sivil toplum kuruluşlarına ve hemşeri derneklerine yetkimiz dahilinde tam destek veriyoruz. Bir ülkede STK ve iş insanları ne kadar güçlü olursa ekonomi ve sosyal yapı da o kadar güçlü olur” dedi.

Sarıtoprak,“Fethi Başkan sivil toplum dostudur”

Etkinlik sonunda TÜSİAV Platformu üyeleri de Başkan Yaşar’a günün anısına hediye verdi. TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, “Fethi Başkan göreve geldiği günden bu yana sivil toplum kuruluşlarına, sanayici ve iş insanlarına tam destek veriyor. Derneklere ve STK’lara yaptığı desteklerden ve sunduğu katkıdan ötürü Fethi Başkan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi her sıkıntılı süreçte derneklerin ve vakıfların yanında olmuş bir belediye başkanıdır” şeklinde konuştu.