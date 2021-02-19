İş insanının, yediği bitki kökünden zehirlenerek öldü iddiası

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, iş insanı Sezai Bayhan (70), aniden fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bayhan’ın bahçesinden toplayıp, yediği bir bitkinin kökünden zehirlendiği ileri sürüldü.

Bodrum’da, bir otomobil şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapan iş insanı, 4 çocuk babası Sezai Bayhan, iddiaya göre, dün Konacık Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde yetiştirdiği bir bitkinin kökünden yedi. Kısa süre sonra fenalaşan Bayhan, Bodrum’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. İş insanı Bayhan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Bayhan’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bayhan’ın cenazesinin otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Bayburt’a gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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