İş insanının öldürdüğü akademisyen, son yolculuğuna uğurlandı

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Emre EFE/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’da restoranda yemek yerken tartıştığı iş insanı arkadaşı Polat Aykaç’ın tabancayla başından vurarak öldürdüğü Güven Çaprak (40), Polatlı’da toprağa verildi.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Polat Aykaç, önceki gün iddiaya göre, birlikte yemek yediği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Güven Çaprak’ı küfürlü konuştuğu için tabancayla başından vurarak öldürdü. 3 çocuk babası Çaprak için Polatlı ilçesinde Çarşı Camisi’nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Çaprak’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Çaprak’ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Aykaç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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