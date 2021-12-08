İş elbisesiyle minibüse binen yolcuya tepki gösteren sürücünün ‘şoför kartı’ iptal edildi (2)

‘ŞOFÖR KARTI’ GERİ VERİLSİN’

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, fayans ustası olarak çalışan Hasan Duman (38), iş kıyafetleriyle minibüsüne bindiği için “Bu pantolonla, bu koltuğa oturamazsın” diyerek, indirmek isteyen Sait Demir’e (62) sahip çıktı. Duman, yaşanan tartışmanın bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülenmesinden ve konunun haber olarak basında yer almasının ardından Demir’in, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilen ‘şoför kartı’nın geri verilmesini istedi.

Yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Hasan Duman, “Acil olarak Yalıkavak’a gitmem gerekiyordu. Gideceğim yerde temiz kıyafetlerim vardı. Üzerime baktığımda, minibüsün koltuğunu kirletecek bir durum yoktu. Boyacı değilim, fayans ustasıyım. Minibüse binerken niyetimde oturmak yoktu. Üzerim temiz olmasına rağmen yine de oturmayacaktım. Ancak, minibüs şoförü daha biner binmez bana tepki gösterdi. Bu tepkisi doğru değildi. Cevabını verdim. O sırada bir yolcu, minibüs şoförü ile yaşadığımız diyaloğu cep telefonu ile görüntülemiş. O görüntüler de beni destekledi. Kendisine çok teşekkür ederim. Böyle bir durumda, karşılığını verdiğin bir şeyi alırken bile tereddüt edip, düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Normalde, ‘Sana ne kardeşim parasını veriyorum’ diyebilirdim. Yurt dışında da çok çalıştım. Orada daha kötü elbiselerimizle de toplu taşıma araçlarına binerdik fakat hiçbir zaman tepki almadık. Üzücü bir durum, şaşırdım” dedi.

İşsiz kalmanın ne demek olduğunu iyi bildiğini belirten Duman, şöyle devam etti:

“Sabah haberlere baktığında, fotoğraftaki kişiyi görünce, ‘Ne kadar çok bana benziyor’ dedim. Devamında minibüs ve Muğla diye yazdığını görünce, haberde benden bahsedildiğini anladım. Üzüldüğüm bir nokta var o da minibüs şoförü ‘şoför kartı’nın iptal olması nedeniyle, işinden olması. Eğer, benimle yaşadığı tartışma nedeniyle işinden olduysa kendisinden de belediye yetkililerimizden de özür dilerim. Buradan belediye başkanımıza ricada bulunmak istiyorum, lütfen bu arkadaşın iptal edilen ‘şoför kartını’ yeniden çıkartıp, işine dönmesini sağlasınlar. Çünkü işsiz kalmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ancak, daha önceden bir suçu vardı bu da üzerine eklenip karar verildiyse onu bilemem.”

‘BİRBİRİMİZE DAHA NEZAKETLİ DAVRANMALIYIZ’

Bir daha iş elbisesiyle hiçbir araca binmeyeceğine belirten Hasan Duman, “Sadece işçi değilim. Yıllar önce Ankara’da iş yapıyordum, battım. 2012 yılında bir de kitap yazdım. Çalışan kesime karşı bir önyargımız var. Yurt dışında da yaşadım, bizim toplumun üzerine toplum görmedim. Kimseye olduğu gibi bakmamak gerekiyor. Kimin ne olduğunu bilemezsiniz. Birbirimize daha nezaketli davranmamız daha iyi olacaktır” dedi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ: BEN SADECE EKMEK TEKNEME SAHİP ÇIKTIM

Minibüs şoförü Sait Demir ise 2 gün önce saat 20.00 sıralarında Bodrum’dan Yalıkavak’a hareket edeceği sırada minibüsüne bir delikanlının bindiğini belirterek, “Abartısız bir şekilde kalçadan, pantolonun ayak bileğine kadar üzeri boyalıydı. Pantolonundaki kireç falan da değildi, bildiğimiz yağlı boyaydı. Kendisine minibüse böyle binmemesinde fayda olduğunu söyledim. Çünkü, her ne kadar kurumuş boya da olsa koltuğa oturulduğunda tozlanmasına neden oluyor. O esnada minibüsteki yolculardan bir hanımefendinin, cep telefonuyla beni görüntülediğini fark ettim. ‘Hanımefendi’ diyorum ama alında kendisi bunu hak etmiyor. İzin almadan kapalı alanda görüntü çektiğini, bunun suç olduğunu söyleyip, kendisini uyardım. ‘Yıllardır askeri ücretle geçinen biriyim, nasıl olur da ben bir işçiye kötü davranırım’ diye kendisine sordum. Ardından da kendisine, ‘siz bu arkadaşın oturduğu koltuğa oturur musunuz?’ sorusunu yönelttim. ‘Hayır’ dedi. ‘Peki, yanınıza oturmasını kabil eder misiniz?’ diye sordum. Bu defa yine ‘hayır’ yanıtını verdi. Olay tamamen hanımefendinin görüntü çekmesi nedeniyle bu boyuta geldi. Bu hanımefendiden şikayetçi olacağım. Kimse benden nefret etmesin, çünkü ben sadece ekmek tekneme sahip çıktım” diye konuştu.

‘ARKADAŞIMIZ O ANLIK BİR GERGİNLİKLE, HATA YAPMIŞ’

Şehiriçi Minibüsleri Kooperatifi Başkanı Yılmaz Kurtçu da minibüs şoförü Demir’in yaptığının hoş olmadığını belirterek, “Görüntüler bana geldi. İzledim. Arkadaşımız o anlık bir gerginlikle hata yapmış. Ancak, özünde de bu hatayı yapacak bir arkadaşımız olduğunu düşünmüyorum. 26 yıldır direksiyon başında olan biri olarak Türkiye genelinde toplu taşımalarda bu tür davranışların hoş olmadığı düşüncesindeyim. Bizler insanların ailelerini taşıyoruz, insanların en değerli varlıkları çocuklarını taşıyoruz. Dolayısıyla bu tür şeyler insani anlamda hoş değil. Bu tür davranışlardan bütün meslektaşlarımın kaçınması gerekiyor. Ben başkan ve gerekse bir çalışan olarak bütün arkadaşlarımıza bu konularla ilgili telkinlerde bulunuyorum. Bu konuyla ilgili belediyemizin seminerleri oluyor. Bizler, yolcularımıza nezaketli, kibar ve sabırlı olmak zorundayız. Yaşanan bu olaydan dolayı arkadaşımızın üzerine çok gidilmemeli, hepimiz insanız zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Üzüldük tabii böyle bir durumun yaşanmasına. Bu arkadaşımızı da çok rencide etmemek gerekir. Eminim o da çok pişmandır” diye konuştu.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)

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