İş Bankası İmece Çalıştayları’nın ilki ‘su’ temasıyla İzmir’de düzenlendi

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Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA) – Türkiye İş Bankası İmece Çalıştayları’nın birincisi İzmir’de ‘su’ temasıyla düzenlendi. Kuraklıkla mücadelede yeni teknolojilerle su yönetiminin nasıl yapılacağı, sürdürülebilir tarım için su israfının nasıl önleneceği ve tatlı su kaynaklarının tarımda nasıl daha verimli kullanılacağının ele alındığı çalıştayda, hem doğa, hem de üretici için koruyucu nitelikteki ortak çözüm önerileri konuşuldu. Su israfına dikkat çeken çalıştayda ‘Akışına bırakma’ yazılı afişler farkındalık oluşturdu.

Türkiye İş Bankası ile Alman finans kuruluşu Finance in Motion ve Alman danışmanlık firması Frankfurt School arasında tarım alanındaki faaliyetler için imzalanan sponsorluk anlaşması ile sağlanan finansman desteğiyle İmece Çalıştayları’nın ilki İzmir’de ‘su’ temasıyla gerçekleştirildi. Su Çalıştayı, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları, tarım kooperatifi ve birliklerinden temsilcileri, üreticileri, akademisyenleri, tarım girişimcilerini ve önder çiftçileri bir araya getirdi. Çalıştay, tatlı su kaynaklarının yüzde 74’ünün tarımsal sulamada kullanıldığı Türkiye’de, tüm paydaşların ortak zeminde buluşup birlikte daha büyük adımlar atmaları ve tarım sektörüne önemli çıktılar sağlanması için yapıldı. Çalıştayda kuraklıkla mücadelede yeni teknolojilerle su yönetiminin nasıl yapılabileceği, sürdürülebilir tarım için tarımda su israfının nasıl önlenebileceği gibi pek çok başlık ele alındı. Öte yandan, su israfına dikkat çeken çalıştayda ‘Akışına bırakma’ yazılı afişler farkındalık oluşturdu.

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‘ETKİLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER İÇİN TÜM PAYDAŞLAR BİRLİKTE HAREKET ETMELİ’

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, yaşamsal bir konu olan suyun insanlar için sadece bugün değil gelecek ve hayatın sürdürülebilirliği için büyük önem taşıdığını, bu nedenle İmece Çalıştayları’nın ilkinin konusunu ‘su’ olarak belirlediklerini vurguladı. Dünyada kuraklığın tüm izlerinin artık her yerde görüldüğüne, iklim değişikliğinin ve yanlış su kullanımının etkisiyle tatlı su kaynaklarının zamanla yok olmaya başladığına değinen Erdem, “Bu süreci maalesef ülke genelinde kuruyan yer altı kaynakları nedeniyle açılan obruklarla, yok olan dere yatakları ve göllerle üzülerek görüyoruz. 2050’ye gelindiğinde su tüketiminin yüzde 50 artması, tarım üretiminin ise yüzde 60 artması öngörülüyor. Bu gibi konular hep konuşuluyor ama konuşmanın ötesine taşımak ve somut aksiyonlara dönüştürmek hepimizin görevi. Bizler bu işin kolektif bilinçle çözüleceğine inanıyoruz. İş birlikleriyle, partner görüşmeleriyle, olabildiğince farklı bakış açılarını dinleyerek, görerek ilerlemenin tercihten öte bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Sadece bir banka değil, tarımsal değer zincirinin sağlam bir halkası olarak, bu alandaki bilgimizi, iç görümüzü ve dolayısıyla çözüm ortağı olma kabiliyetimizi artırmayı hedefliyoruz” dedi.

‘TARIM BİZİM İÇİN BUGÜNÜMÜZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK DEMEK’

Bankanın tarım ekosistemini destekleyen ürün ve hizmetlerinin yanında yeni nesil teknolojiler ve dijital tarım uygulamalarına yaptığı ve yapmaya devam edeceği yatırımlarla tarım ile teknolojiyi ve finansı etkin şekilde bir araya getirdiğini söyleyen Erdem, “Tarım bizim için bugünümüze ve geleceğimize sahip çıkmak, milli değerlerimizi korumak demektir” dedi. Erdem konuşmasında, İmeceMobil uygulaması, Vodafone Business ile hayata geçirdikleri Dijital Tarım Çözümü, tarımda inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek için yürüttükleri Workup Agri Programı, BASUSAD (Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği) iş birliğiyle düzenledikleri sulama sistemleri kredi kampanyasına değindi. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin paydaşlarından biri olduklarını da hatırlatan Erdem, bankanın tarım alanında üreticilerin su kullanımını azaltacak ve bu konuda farkındalığı artıracak çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğini aktardı.

‘ESKİ SULAMA SİSTEMLERİNDEN YENİYE DÖNÜŞÜMÜN MALİYETİ 28 MİLYAR DOLAR’

Frankfurt School of Business and Management Tarımsal Saha Araştırmaları Grup Müdürü İbrahim Oğuz da insan kullanımı dışında ekosistemin su döngüsünde bir sorun olmadığının altını çizdi. İklim krizinin en çok tarımsal üretimi etkileyeceğinin herkes farkında olduğunu, Türkiye’nin de kuraklıktan en çok etkilenecek ülkeler arasında yer aldığını belirten Oğuz, “Gelecekte modern sulama sistemlerine daha fazla yatırım yapabilmek için eski sistemlerin mutlak surette dönüştürülmesi gerekiyor. Yaptığımız araştırmalarda eski sistemlerden yeni, basınçlı sistemlere geçmek için 28 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Sulu alanların yüzde 60’ında yüzey sulama sistemi söz konusu. Yüzey sulama yapılan alanların su kontrollü sistemlere dönüştürülmesinin maliyeti ise 15,6 milyar dolar. İhtiyaç duyulan bu kaynaklara baktığımızda, sadece kamu kaynaklarıyla ve üreticilerin gücüyle su problemini çözmemiz mümkün değil” diye konuştu.

Finance in Motion Yatırım Yöneticisi Oğuz Bardak da dünyada faaliyet gösterdikleri ülkelerde verdikleri hizmetlere değinerek, “Gerek Türkiye’de gerekse aktif olduğumuz ülkelerde tarım alanında özellikle küçük işletmelerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.