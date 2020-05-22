Başlık size biraz tuhaf gelebilir, ama gerçek! İş Bankası CHP hisselerinin geliri; Cumhurbaşkanı’na bağlı Türk Dil ve Tarih Kurum’larına gidiyor. Bu kurumlar da ne yazık ki Atatürk karşıtları tarafından yönetilmektedir.

Yakın bir tarihte Cumhurbaşkanı tarafından Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na Ensar’cı Prof. Dr. Ahmet Yaramış atandı. Gelirleri, giderleri, harcama ve atama gibi her türlü tasarrufları Cumhurbaşkanı’na bağlı. CHP sadece hisseleri temsilen 11 kişilik yönetim kurulunun 4 kişi atanmasını öneriyor! Bu hislerden dolayı CHP’nin kasasına 1 kuruş bile girmiyor.

PEKİ KONUNUN ASLI NE?

Atatürk mirasını el yazısı ile yazdığı vasiyetnamesi ile İş Bankası’ndaki hisseleri Türk Dil Kurumu Ve Türk Tarih Kurumu’na verilmek üzere CHP’ye temsil ve yönetme görevi vermiştir. Normal bir yurttaşın bile vasiyetnamesi kanunla ya da olağan üstü dönemlerden değişmezken, bu talihsizlik Atatürk’ün vesayetine başına gelmesi başka bir hazin olay.

Türk Dil ve Tarih kurumları diktatör Kenan Evren tarafından Devlet Dairesi haline getirildi. Yani hali hazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlı. Bütün yöneticilerini Cumhurbaşkanı atıyor. Bu kurumlar dernek Devlet kurumu haline getirilmeden önce; saygın dil ve tarih uzmanı kişilerin üyesi oldukları kamuya yararlı dernekler statüsündeydiler. Yönetimleri kendi üyeleri arasında demokratik usullerle seçilirdi. Bağımsızlıkları vardı.

Şimdilerde tamamen iktidarın emrinde kuruluşlar haline getirildiler. Yukarıda belirtildiği üzere; çok kısa zaman önce Tarih Kurumu’nun başına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ensar’cı Prof. Dr. Ahmet Yaramış atandı. Yani bu ve benzeri kişiler Atatürk’ün mirasından gelir elde ediyor, harcama yapıyor ve bol gelirli maaşlarını alıyorlar!

CHP bu hisselerin başka amaçlarla kullanılmaması, gelirinin vasiyette belirtildiği üzere ilgili kurumlara verilmesini sağlayan bir görevi sürdürmektedir.

YASAL OLARAK ATATÜRK HİSSELERİ HAZİNEYE GEÇER Mİ?

İş Bankası hisselerinin sadece yönetiminin CHP’nin elinde olması bahanesi ile Atatürk’ün vasiyeti ortadan kaldırılmaz. Bu vasiyet bir Anayasal teminat altındadır.

Nitekim; Anayasa’mızın 13’ncü maddesi, “miras hakları kısıtlanabilir ama kamu yararı amacıyla” şeklindedir.

Yine; 134/2’nci maddesinde; ‘’Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.’’ Hükmü ile kuvvetli bir Anayasal güven altına alınmıştır.

Adnan Menderes de CHP mal varlığı ile uğraşmıştır. Anayasa Mahkemesi ; “çoğunluk partisinin kendi çıkarı için yasayı değiştiremeyeceği ve konunun mülkiyet hakkı değil örgütlenme hakkı dolaysıyla amme hürriyetlerinin ihlali anlamına geldiği için” gerekçesiyle iptal etmiştir.

12 Eylül döneminde de kapatılan CHP’nin malları yine gündeme gelmiş; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, “Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu aleyhlerine açılan davalarda Aziz Atatürk’ün hisselerinin banka sermayesindeki oranının sermaye artırımlarında da %28.90 olarak muhafazasının Aziz Atatürk’ün vasiyeti gereği olup, rüçhan haklarının kullanılması gerektiği, kurumların bundan dolayı müdahale de bulunamayacakları” yönünde karar vermiştir.

Bütün bunlara rağmen bir yasa değişikliği İş Bankası diğer Cumhuriyet kuruluşları gibi iç edilir mi? Bize göre biraz zor ama deneyecekler. Gözlerini karartmışlar çünkü!

Ekonominin bu güzide ve yüz akı Banka’nın sağ politikacılar tarafından siyasi husumetten kaynaklandığı gibi görünse de şimdilerde asıl amaç göz kamaştıran ekonomik gücü!

BANKANIN BÜYÜKLÜĞÜ İŞTAH KABARTIYOR!

İş Bankası Dünya’nın ilk yüz bankası arasında. Aktif büyüklüğü 468.3 milyar Türk Lirası. 1.281 şubesi, 6.568 ATM’si, 25 bini aşkın personeli var. Banka şimdiye kadar 300’ü aşkın şirkete zamanla iştirak etmiştir. Halen 23 şirkette doğrudan ortaklığı, 95 şirkete ise dolaylı kontrol ortaktır.

Bünyesinde; bankacılık, finans ve sanayi gibi dev işletmeleri barındırıyor. Almanya’da İş Bank AG, Gürcistan’da İş Bank Georgia A.Ş. ve Rusya’da İş Bank A.Ş kuruluşları var. Şimdi Bankacılık ve finans sektörü yanında faaliyet gösterdiği alanlar Türkiye’nin dev yüz akı kuruluşlarıdır.

FİNANS GURUBU

Banka’nın bankacılık hizmetlerinden başka, finans alanında; Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Anadolu Hayat Emeklilik, JSC ISBANK Georgia (Sermayesinin tamamı İş Bankası’na ait olarak kurulan ve Gürcistan‘da bankacılık lisansı almış olan JSC Isbank Georgia‘nın kuruluş sermayesi yaklaşık 13,2 milyon dolar tutarındadır.),

İş Faktoring, İş Finansal Kiralama, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, İş Portföy Yönetimi, İş Yatırım Menkul Değerleri, İş Yatırım Ortaklığı, İşbank AG, Milli Reasürans Şirketi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yatırım Finansman Menkul Değerler gibi şirketlerinde ortağı bulunmaktadır.

CAM GURUBU

Türkiye cam sanayinin en önemli kuruluşları da iş Bankası’nın kuruluşlarındandır. Bunlar; Anadolu Cam Sanayii, Paşabahçe Cam Sanayii, Soda Sanayii, Trakya Cam Sanayii, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları sanayi.

TELEKOMÜNİKASYON GRUBU

Telekomünikasyon alanında; İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri, Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş.

SANAYİ VE HİZMET GRUBU

Hizmet gurubunda ise; Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği Erişim Müşteri Hizmetleri, İş Merkezleri Yönetim ve İşletim, Kültür Yayınları.

CUMHURİYETİN DEĞERLERİ YOK EDİLİRKEN İŞ BANKASI ÜRETİM KURULUŞLARI YAŞIYOR

Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıflar Bankası, Emlak Konut ve benzeri kuruluşlar parti kasası gibi kullanılırken; Merkez Bankası’nın bağımsızlığı yok edilirken Sümer Bank, Şeker Fabrikaları, Posta ve Telefon işletmesi (TELEKOM), Tekel, Seka Kağıt ve onlarca Kamu İktisadi Teşekkülü içindeki paraları, arsaları ile yandaşlara peşkeş çekilirken, Devlet Demiryolları ve Posta İşletmesi can çekişiyor.

İş Bankası’nın güzide kuruluşları ise üretime, hizmete devam ediyor. Amaç bunları da diğer Cumhuriyet’in diğer kamu iktisadi kuruluşları gibi yok pahasına peşkeş çekmek için iştah kabarttıkları görülmektedir.

Harç bitti yapı paydos! Satacak bir şey kalmadı. Özel sektör kuruluşları bile tek tek yabancılara satılırken; ayakta kalan ve hiçbiri yabancılara satılmayan bu milli kuruluşları da satış kervanına katmak istiyorlar.

Bu özelleştirmeci iktidarlar sayesinde kendi Ülkemizde yabancıların işçisi, taşeronu, bayisi durumuna düştük!

Bayramınız kutlu olsun. Nice mutlu bayramlara…