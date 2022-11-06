Ironman Türkiye’de erkeklerde Soloduha, kadınlarda Matthews şampiyon oldu

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Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) – Antalya’da düzenlenen Ironman Türkiye yarışında erkeklerde Litvanya’dan Artyom Soloduha, kadınlarda İngiltere’den Jordan Matthews birinciliği elde etti.

Antalya Belek Turizm Merkezi’ndeki Kadriye Beach Park’ın sahilinden yüzme etabıyla başlayan yarışlarda 1.9 kilometre kulaç atan sporcular, ardından 90 kilometre pedal çevirerek EXPO 2016 alanına ulaştı. Yarışlar, The Land Of Legends içindeki koşu etabıyla tamamlandı.

Erkeklerde 3 saat 53 dakika 32 saniyeli derecesiyle Litvanya’dan Artyom Soloduha birinciliği elde etti. İsviçre’den Jonathan Guisolan ikinci ve İngiltere’den Henry James üçüncü oldu. Kadınlarda ise 4 saat 19 dakika 13 saniyeyle İngiltere’den Jordan Matthews şampiyon oldu. Türkiye’den Melda Darvis ikinci, Çiğdem Tütüncü üçüncülüğü elde etti.

Ödül törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Organizasyonda, 85 ülkeden 1900’ü aşkın sporcu mücadele etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Yarışmadan detay görüntüler

– Bakan Kasapoğlu’nun ödül vermesi detay görüntü

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(FOTOĞRAFLI)