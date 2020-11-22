İrlandalı müzisyenden kır manzarası eşliğinde çello resitali

Beril SÖNMEZ, Sibel DENİZ (DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sırasında kır evinin bahçesinde çello çaldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve binlerce kez izlenen İrlandalı çellist Patrick Dexter (31), ölüm yıl dönümü nedeniyle Avusturyalı besteci Franz Schubert’in ünlü eseri Ständchen’i (Serenade) İrlanda’nın doğa manzarası eşliğinde çaldı.

İrlanda’da Mart ayına koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uyguladığında müzisyen Patrick Dexter, çello çaldığı videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Dexter, ülkenin kuzeyindeki Mayo bölgesinde bulunan kır evinin önünde çellosuyla, Bach’ın klasik müziğinin yanı sıra geleneksel İrlanda müziği ve popüler şarkıların çello versiyonlarını çalıyor. Dexter’ın sahil kıyısında bulunan kır evinin önünde gerçekleştirdiği açık hava resitalleri sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez görüntülendi.

SCHUBERT’İN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ÜNLÜ ESERİNİ ÇALDI

Çellosuyla, 19 Kasım 1828’de hayatını kaybeden Avusturyalı besteci Franz Schubert’in ünlü eseri Ständchen’i (Serenade) de çalan Dexter, konuyla ilgili olarak “Ölüm yıldönümünde büyük besteciyi anıyorum, 19 Kasım 1828. Öldüğünde sadece 31 yaşındaydı yani benimle aynı yaştaydı, ancak bu kısa yaşamına rağmen geride çok güzel müzikler bıraktı” dedi.

“ÇELLONUN SESİNİ DİNLERKEN ATLANTİK KIYISININ MUHTEŞEM MANZARASININ KEYFİNİ ÇIKARIN”

Dexter müziğini paylaştığı platformlardan birinde konuyla ilgili olarak “Batı kıyısındaki kır evimden çello müziği. Çellonun sesini dinlerken, İrlanda’nın Atlantik kıyısının muhteşem manzarasının keyfini çıkarın. Ruhu yatıştırmak ve canlandırmak için mükemmel bir müzik” ifadelerine yer verdi. Ayrıca müzisyen olarak işinin önemli ölçüde değiştiğini de belirten İrlandalı müzisyen, “Bu boş zamanımı, müziğimi kaydedip paylaşarak güzel bir şey yaratmaya çalışmak için kullandım” ifadelerini kullandı.