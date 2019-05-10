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10 Mayıs 2019
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İrlanda da İngiltere’den sonra küresel ısınmaya karşı olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.
Dış Haberler

İrlanda küresel ısınmaya karşı olağanüstü hal ilan etti

Editör Editör

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İrlanda da İngiltere’den sonra küresel ısınmaya karşı olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

İklim ve biyoçeşitlilik konusundaki yasa tasarısı Parlamento’da oylanmaksızın kabul edildi. Yeni yasaya göre İrlanda, 2030 yılına kadar karbondioksit gazından tamamıyla kurtulmayı amaçlıyor.

BBC’nin aktardığına göre, ülkedeki bazı belediyeler, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele edebilmek için elektrikli otomobil merkezleri kurulması ve çevreye duyarlı sürdürülebilir evler yapılması sözü verdi.

BBC’ye konuşan İrlanda Yeşiller Partisi lideri Eamon Ryon, harekete geçmeden olağanüstü hal ilan edilmesinin hiçbir anlamı olmadığını söyledi. 

İrlanda ‘iklim değişikliği performans endeksinde’ 56 ülke arasında 48’inci sırada yer alıyor. Ülke, 40.84 – 60.65 puan aralığında olan Avrupa ortalamasının altında seyrediyor.

İngiltere’de de ana muhafeletteki İşçi Partisi’nin başındaki Jeremy Corybn’in, İngiltere Parlamentosu’na sunduğu ‘iklim için olağanüstü’ hâl tasarısı geçtiğimiz hafta kabul edilmişti. Başkent Londra’da haftalardır devam eden ‘Yok Oluş İsyanı’ adı verilen küresel ısınmaya karşı protestolardan böylelikle sonuç alınmaya başlandı. İngiltere, küresel ısınmaya karşı olağanüstü hal ilan eden ilk ülke oldu. İngiltere hükümeti 2050 yılına kadar karbondioksit gazı salınımını yüzde 80 dolayına indirmeyi amaçlıyor.

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