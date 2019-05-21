İrem Yaman tarih yazıyor

Denizli'de Galatasaray'ın Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi ve Denizlispor'un da 1. Lig şampiyonu olup Süper Lig'e çıkmasını kutlayan iki takımın taraftarı karşılaşınca arbede yaşandı.