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20 Mayıs 2019
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı İrem Derici konser verdi.
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İrem Derici’den 19 Mayıs konseri

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı İrem Derici konser verdi.

Ereğli Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs kutlamaları kapsamında ilçe merkezinde toplananan vatandaşlar, konser alanına fener alayıyla geldi. Marşlar söylenerek yaklaşık yarım saat süren yürüyüşle Atatürk Anıtı’nda gelen yaklaşık 10 bin kişi, ardından İrem Derici konseriyle eğlenceli anlar yaşadı. “Yansın geceler” şarksıyıla sahneye çıkan İrem Derici, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında kendisine not gönderen 7 yaşındaki Tülin Tuna’yı sahneye alan İrem Derici, küçük kıza hangi şarkıları bildiğini sordu. Derici, minik hayranıyla birlikte şarkı söylemeye çalıştı. Heyecandan şarkıları unutan küçük kız, izleyicileri güldürdü. Derici, hayranına imza verdi.

Konserin son bölümünde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, İrem Derici?ye hediyeler ve Osmanlı çileği hediye etti. Konser havai fişek gösterisi ile son buldu.

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