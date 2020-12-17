İranlı muhalifin kaçırılma anlarına ilişkin görüntüler (1)

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - KAĞITHANE'de torbacılara yönelik uyuşturucu operasyonu kameraya yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda koçbaşıyla kırılarak...
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te 20 bin nüfuslu Merveşehir Mahallesi'ndeki binalar ile camiinin altında bulunan elektrik trafoları korkuya neden oluyor. Mahalle sakinleri, “Patlama riski var”...
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya...