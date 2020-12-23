İranlı internet fenomeni Tuzla Geri Gönderme Merkezine getirildi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE’de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi Farahani, bugün Tuzla geri gönderme merkezine getirildi.

Kağıthane’de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni

Mılad Hatamabadi F. gözaltına alınmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ülkeye girişi “ihtiyaten engelli” olan Mılad Hatamabadi Farahani göç idaresindeki işlemleri için iki gün önce Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilmişti. Buradaki 48 saatlik süresi dolan İranlı fenomen Tuzla’da bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne getirildi. Öte yandan, fenomen Mılad Hatamabadi Farahani’nin avukatlarından biri olan Av. Selim Topçu’nun Çağlayan Adliyesi İkinci Sulh Ceza Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı almak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

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