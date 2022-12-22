İran’dan uyuşturucu getiren kadın ve arkadaşına gözaltı

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Murat BEKMEZCİ/ANKARA, (DHA)- İRAN’dan Ankara’ya uyuşturucu getiren İran uyruklu F.I adlı kadın ile kendisini karşılamaya gelen aynı ülke vatandaşı R.N. gözaltına alındı.

Ankara Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İran’dan uçakla Ankara’ya gelen F.I.’yı takibe aldı. Esenboğa Havalimanı’ndan Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmeleri’ne geçen F.I., burada yine İran uyruklu R.N. adlı kadın ile buluştu. F.I. ve Eskişehir’de yaşayan ve kendisini karşılamak için Ankara’ya gelen R.N. gözaltına alındı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramada 1 kilo 300 gram reçine esrar ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli kadınların emniyette sorgusu sürüyor. (DHA)

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