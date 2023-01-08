İran’daki kazada ölen 2’si kardeş 3 kişi Van’da toprağa verildi

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Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)- VAN’dan İran’a giden Türk vatandaşları, dönüş yolunda Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında kaza yaptı. Kazada 3’ü Türk, 4 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Hayatını kaybeden 2’si kardeş 3 kişinin cenazesi, Özalp ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi’nde toprağa verildi.

Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı Mizbah, Mahmut ve Serhat Hükerek ile İrfan Akgül, alışveriş yapmak için İran’ın Razi kentine gitti. 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, dün Türkiye’ye dönerken Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında İran plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, kardeş olan Mizbah (44), Mahmut Hükerek (23), İrfan Akgül (44) ile ismi öğrenilemeyen İranlı sürücü hayatını kaybederken, Serhat Hükerek (18) ise ağır yararlandı. İran’da otopsi işlemleri tamamlanan kardeşler Mizbah ve Mahmut Hükerek ile Akgül’ün cenazeleri, Kapıköy Sınır Kapısı’na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan cenazeler Saray ilçesine götürüldü. Hz. Ali Camisi’nde kılınan namazın ardından 2’si kardeş 3 kişinin cenazeleri Özalp ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ile yakınları katıldı.

Kazada yaralanan Serhat Hükerek ise, İran’da kaldırıldığı hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.(DHA)

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