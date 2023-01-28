İran’daki 5.8’lik deprem, Van’da da hissedildi

- Reklam -

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- İRAN’ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, Van kent merkezi ile ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre merkez üssünü İran’ın Hoy kentinde saat 21.14’te Riçhter ölçeğine 5,8 büyüklüğündeki deprem, meydana geldi. Van’ın sınır ilçesi Başkale’ye 44 kilometre uzaklıkta olan deprem, yerin 6.49 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, Van kent merkezi ile ilçelerden de hissedildi. Sarsıntı, kentte kısa süreli endişeye neden olurken, hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı atarak bir süre kar yağışı altında bekledi. Ekipler, depremin İran sırını yakın bölgelerde hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmazken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. (DHA)

fFOTOĞRAFLI

- Reklam -