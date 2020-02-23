İran’da deprem, Van Başkale’deki 4 köyümüz etkilendi

AFAD verilerine göre İran’da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Van’dan da hissedildi, Van Başkale’de kerpiç evler yıkıldı. İran’ın Hoy şehri yakınlarında 08.53’te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem yerin 5,22 kilometre altında yaşandı.
Etkilenen ülkeler: Türkiye, İran, Ermenistan ve AzerbaycanQotur, Batı Azerbaycan, İran merkezinden 3 km uzakta · 08:53
Van Valiliği: Göçük altında kalanlar var
Sarsıntı Van’da da hissedildi.
İçişleri Bakanı Soylu: İran’daki deprem, Van Başkale’deki 4 köyümüzü etkiledi. İlk gelen bilgiler ışığında 7 vatandaşımızı kaybettik. Enkaz altında olanlar var.