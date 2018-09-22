İran’da askeri geçit törenine silahlı saldırı

İran’ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde düzenlenen askeri geçit törenine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı Al Ahvaziye örgütü üstlendi.

İran devlet televizyonu, geçit törenindeki askerlere ve locada oturan üst düzey askeri yetkililere silahlı bir grup tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Olayda ölü ve yaralıların olduğu, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtilen haberde, saldırganların olay yerinden kaçtığı, güvenlik güçlerinin geniş kapsamlı takip başlattığına ilişkin bilgiler verildi.

İran devlet televizyonu muhabiri, saldırının geçit törenin başında meydana geldiğini olay sonrası törenin dağıldığını söyledi. Haberde, saldırganların geçit töreninin arkasında yer alan bir parktan uzun namlulu silahlarla geçit törenini taradığı belirtildi.

Ahvaz’daki terör saldırısının sorumluluğunu İran’ın terör örgütü olarak tanımladığı ve ülkede yaşayan Arap kökenlilerden oluşan Al Ahvaziye örgütü üstlendi.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif olay sorası yaptığı açıklamada, söz konusu örgütün Suudi Arabistan yönetimi tarafından desteklendiğini savunarak, saldırı olayının ülke genelinde düzenlene geçit törenlerini etkilemek amacıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

İran’da bugün 1980’de başlayan Irak-İran savaşının yıl dönümü nedeniyle ülkenin birçok kentinde askeri geçit törenleri yapılıyor