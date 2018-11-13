ABD’nin İran yaptırımlarının Türk ekonomisi üstünde etkisi bugünlerde fazla konuşulmuyor. Amerika Türkiye’yi Petrol ve Doğalgaz ambargosu dışında 6 aylığına bıraktı diye medyada ve siyasilerde bir rahatlama var ki sormayın gitsin.

Peki, Türkiye İran ile sadece bu iki enerji ürününü alıyor da başka ticaret yok mu iki ülke arasında?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi raporlarına göre, İran ile 1996 yılında 1 milyar dolar seviyesindeki dış ticaret hacmi, 2012 yılında yaklaşık 22 milyar dolara ulaşmıştır.

Dış ticaret dengesi, Türkiye aleyhine seyretmektedir. 2012 yılından beri düşüş trendi içinde olan ikili ticaret 2016 yılında 9,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise 10 Milyar doları aşması beklenmektedir.

Siyasi istikrar analiz şirketi S Bilişim Danışmanlık, Siyasi İstikrar İndeksi (Sİİ) kapsamında hazırladığı raporunda, “Türkiye, ABD’nin İran yaptırımlarına prensipte olduğu gibi pratikte de karşı durmalıdır. ABD’nin İran yaptırımları Irak ekonomisini İran’dan uzaklaştırma, Suud’a yaklaştırma ve bağımlı kılma ve konsolide etmesi için etkili işletilen mekanizmadandır” tespitinde bulundu.

İlginç ve gerçekçi bir yorumdur.

Bu raporu incelediğimde ABD’nin İran yaptırımlarının Türk ekonomisi üstünde etkisinin abartıldığı, yaptırımların Irak ekonomisinde tahribat ve Türkiye’ye etkilerinin göz ardı edilmesiyle ilgili analiz de dikkatimi çekti.

S Bilişim Danışmanlık’ın “İran’a Yaptırımlar Irak’ı Suud’a Yaklaştırıcı İşleyiştedir” başlıklı raporun özetini sizlerle paylaşmak istiyorum:

“ABD İran yaptırımlarının Türk ekonomisi üstünde etkisi abartılmıştır. Buna mukabil, yaptırımların Irak ekonomisinde tahribat ve Türkiye’ye etkileri göz ardı edilmektedir. ABD’nin İran yaptırımları Irak ekonomisini İran’dan uzaklaştırma, Suud’a yaklaştırma ve bağımlı kılma maksatlı işleyiştedir. Suud, Ortadoğu bütününde geniş kitlelerin zorunlu tedariklerini temin bakımından operatif devlet uygulamasındadır. Suud, Ortadoğu bütününde çoğu eğitimsiz, topraksız, becerisiz geniş kitlelerin zorunlu tedariklerini az-sayıda network üstünden işletme, geniş kitleleri kendi networklarına bağımlı kılma hedeflemesindedir.”

“Suud tarafından engelleniyor”

“Ortadoğu bütününde az sayıda limandan mal-ürün girişiyle ucu Suud’a dayanan imtiyazlı büyük dağıtım organizasyonlarına dayalılık dikkat çekicidir. Ortadoğu’da yağdan una, akaryakıt dağıtımından finansa, otomobil ithalat-satışına ve organize perakendeye dek pek çok ürün-hizmet, Suud networklarının denetimindedir. Ortadoğu’da ticaretin kılcal hale gelmesi ki, demokrasi zeminidir, Suud tarafından otoriter politik-bilinçle sistematik biçimde engellenmektedir. Petrol ihraççısı belli-başlı ülkelerin Rusya, Brezilya gibi güçlü devlet gelenekleri olanlar bir yana bazısı cumhuriyettir. İran, Venezüella, Irak, Nijerya (Ekvator ve Gabon) misaldendir. Cumhuriyetler, Suud ve Körfez şeyhlikleri aksine petrol gelirlerinin nereye nasıl harcanacağını geniş kitlelere / sandıktan çıkan temsilcilerine bağlı kararlaştırmaktadır.”

“Suud ve Körfez şeyhliklerinde işleyiş, Batılı devletler ve finansıyla birlikte kapalı devrededir. Suud, petrol gelirlerinin kazanç ve harcanma kararlaştırmalarını geniş kitlelerden bağımsız kılmak istemektedir. Bunun için, petrol ihraççısı cumhuriyetlerin zayıf devlet kapasitelerini fırsat penceresi görmektedir. Geniş kitlelerin petrol geliri kazanma ve harcama karar düzeni, Suud yönetimi için tehdit görülmektedir.”

“ABD yönetimi Irak’a Suudi müdahalesini destekleyici hazırlıklar yapıyor”

“Kuzey Irak’ın askerî ve sivil alt-yapı yapılanma ve bölge tedariklerini Türkiye’den bağımsızlaştırma diğer gayretleri izlemededir. CENTCOM’un Suriye’de askerî-üs yapılanma benzeri hatta daha etkilisi Kuzey Irak’ta ilerletilmektedir. Amerikan yönetiminin Irak’a Suud müdahalesini destekleyici yönelimde Irak-Ürdün otoyolu inşasına hazırlandığı eklenmelidir. Merkezî Irak Hükümeti’nin hacimli yeni elektrik üretim-santral ihalesi, İran doğalgazına dayanan ve kazanan Alman-Siemens’ten alınmış, Amerikan GE’ye verilmiştir. ABD-Irak 2008 SOFA anlaşmasının nakledilen son hususta olduğu gibi Irak petrol ihraç gelir belirli yüzdesine müdahale imkânı sağladığı ikaz edilmelidir. SOFA-2008 ayrıca, Amerikan ordusuna, Irak’ta liman kullanma ve karadan serbest geçiş hakkı vermekte, CENTCOM’un Suriye’ye konuşlanma ve lojistiğini en-baştan temin eden önemli faktördendir.”

“Irak’a elektrik temininde pasif kalınmaktadır”

“Türkiye’nin Irak’a Suud müdahalesine hassasiyeti şimdilik düşüktür. Bununla birlikte Türkiye, Suud’un Ortadoğu’da operatif devlet uygulamalarını sınırlama adına sert tedbirleri (Sudan, Somali, Katar’da askerî konuşlanma) devreye almıştır. Türkiye ayrıca Suud operatif devlet uygulamasını deşifre edici yumuşak (başarılı) müdahale ilk-evresindedir. Gazeteci Kaşıkçı cinayetinde küresel medyanın Trump direncine rağmen Suud aleyhine dönüştürülmesi, Batı siyaset kurumlarının Suud karşıtı aktivasyonları ortadadır. Türkiye’de halen elektrik arz fazlası mevcuttur. Fazla arza ve taleplerine rağmen Irak’a elektrik temininde pasif kalınmaktadır. Irak’ın elektrik talepleri; sadece, Musul’a dek şeklinde hat inşa ve enerji nakliyle sınırlı şekilde cevaplanmıştır. Önceki yıllar aksine santral inşa-işletme, jeneratör-gemiyle enerji tedarik kapasitelerimiz, Irak bütünü ve Basra’da devreye alınmamıştır.”