ABD, İran’a neden ambargo kararı aldı?

İran, doğalgaz ve petrol zengini ama bunu ABD ile paylaşmıyor. İşin temelinde bu var. ABD, Ortadoğu’da Suudi Arabistan ve İsrail gibi her dediğine kayıtsız şartsız boyun eğecek ülkeler istiyor.

Peki, ABD, İran’a boyun eğdirebilir mi?

Zor görünüyor. ABD’nin hırçın tutumu İran’da muhalifleri bile iktidarın yanında yer almaya itiyor. Diğer yandan İran’la yoğun ticaret trafiği için olan ülkeler de (Ki bunlar arasında güçlü AB ülkeleri de var) ABD’nin tutumuna karşılar.

İran, nasıl bir tavır alabilir?

Petrol satışını açık ve gizli sürdürmeye çalışacak. Ambargoya karşı çıkan ülkelerle ilişkilerini geliştirecek.

Bu durumda Türkiye ne yapmalı?

Bizim çıkarımız İran’la ilişkileri sürdürmekten yana görünüyor. Sınır komşumuzla bağları koparmak bir yana daha da güçlendirmek gerekiyor.

İran’a ABD ambargosu ters mi tepecek yani?

Evet… Dünya eski dünya değil. ABD, her istediğini yaptıramaz artık. Ayrıca Trump’ın sorumsuz davranışları da pek çok ülkede kaygı ve endişeyle izleniyor.

İran’da mevcut dini rejim devam mı etmeli?

İran, dış baskılarla değil kendi iç dinamikleriyle değişerek demokrasiyle tanışmalı, Batı’ya yaklaşmalı. Onların da uzun vadeli çıkarı bundan geçiyor.