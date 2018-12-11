Adanalı ressam Oben Yılmaz’ın 10 enstalasyon eseri, İran’daki ‘Common Borders/İran ve Türkiye, Ortak Sınırlar’ isimli sergide yer aldı.

Denizhan Ozer ve Majid Abbasi Farahani’nin küratörlüğünü yaptığı “Common Borders/İran ve Türkiye, Ortak Sınırlar” isimli sergi, İran’ın başkenti Tahran’da 16-30 Kasım tarihleri arasında sanat severlerle buluştu. Sergide, İranlı sanatçılar Majid Abbasi Farahani, Navid Azimi Sajadi, Morteza Basravi, Saghar Daeiri, Vahid DanaeiFar, Hosein Edalatkhah, Kiana Ghiaei, Hamed Jaberha, Katayoun Karami, Hesam Nourani, Shadi Noyani, Kiana Tajamol ile Türk sanatçılar Barış Sarıbaş, Demet Taşpınar, Fazilet Kendirci, Gül Yıldız, Leyla Emadi, Mustafa Albayrak, Oben Yılmaz, Tansel Türkdoğan, Vicdan Nalbur, Zeynep Bingöl’ün eserleri yer aldı.



Sergiye 10 enstalasyon eseriyle katılan Oben Yılmaz, sergi çalışması sayesinde sınır komşusu iki ülke arasında dostane bir dil yaratıldığını belirterek, “Bu noktada, sanatçı, hassas ve öz bakışıyla iki ulusun tarihsel belleğinin sayfasını çevirebilir ve aynı zamanda insanların ortak tarihi ve kültürü hakkında yeni bir hikaye oluşturabilir” diye konuştu.