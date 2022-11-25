İran uzatmalarda güldü

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Galler-İran: 0-2

İSTANBUL, (DHA) – 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda Galler, İran’a 2-0 mağlup oldu.

Ahmad bin Ali Stadyumu’nda Guatemala Futbol Federasyonu’ndan Mario Escobar’ın yönettiği maçta İran Milli Takımı, 90+9’uncu dakikada Rouzbeh Cheshmi ve 90+11’inci dakikada Ramin Rezaeian’in kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İran Milli Takımında forma giyen Kayserispor Majid Hosseini mücadeleye 11’de başlayıp 90 dakika görev alırken Ali Karimi, 83’üncü dakikada Saeid Ezatolahi’nin yerine oyuna dahil oldu. Galler Milli Takımı’nda Wayne Hennessey ise 86’ncı dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İran, gruptaki son maçında 29 Kasım Salı günü ABD ile, Galler ise aynı gün İngiltere ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

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