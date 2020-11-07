İran uyruklu kişi, 15 kilo metamfetamin ile yakalandı

Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN’ın Başkale ilçesinde İran uyruklu bir kişi, taşıdığı çuvalda 15 kilo metamfetamin ile yakalandı.

Konuyla ilgili Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Başkale İlçesi Belliyurt Mahallesi’nde uyuşturucu madde nakli yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, 6 Kasım günü yapılan pusu faaliyeti neticesinde İran uyruklu H.J.B., isimli yabancı şahıs ile birlikte çuval içerisinde 12 paket halinde 15 kilogram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir” denildi.