İran sınırında, at sırtındaki çuvallarda 84 kilo 800 gram eroin ele geçti

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda yurda kaçak yollarla girmeye çalışan grubun altlarla taşıdığı çuvallarda 84 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, İran uyruklu 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran’dan kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Yüksekova ilçesine bağlı Yediveren bölgesinde operasyon düzenledi. ‘Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Çobanpınar-1′ adı verilen operasyonda, sınırı geçmeye çalışan atlı gruba müdahale edildi. Atları getiren şüphelilerden İran uyruklu 1 kişi yakalandı, diğerleri ise kaçtı. Atların taşıdığı çuvallarda yapılan aramada 84 kilo 800 gram eroin ile ağaçlık alana gizlenen 80 lire Asit Anhidrit ele geçirildi.

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