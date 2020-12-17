İran plakalı 2 TIR’ın zulasında 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ramazan DEMİR/ AĞRI (DHA)- AĞRI’da İran plakalı 2 TIR’da 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan İran uyruklu 2 TIR sürücüsü tutuklandı. Ağrı Valiliği’nce yapılan açıklamada, ele geçirilen metamfetamin maddesinin yol uygulama noktalarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktası’nda durdurulan İran plakalı 2 TIR’da arama yaptı. Aramada, dorselerin çeşitli bölümlerine zulalanmış toplam 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İran uyruklu 2 TIR sürücüsü sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. TIR’lara el konulurken, suç organizasyonunun deşifre edilmesine yönelik soruşturma sürüyor.

Ağrı Valiliği’nce yapılan açıklamada, ele geçirilen 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesinin yol uygulama noktalarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

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