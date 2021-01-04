İran, Güney Kore bayraklı tankere el koydu

İran, (DHA)- İran, Güney Kore bayraklı Hankuk Chemi adlı tankere el koydu. İranlı yetkililer, gemiye ‘kimyasal kirlilik tehlikesi’ nedeniyle el koyulduğunu duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi’nde Güney Kore bayraklı Hankuk Chemi adlı tankere el koydu. İran medyası, gemiye ‘kimyasal kirlilik tehlikesi’ nedeniyle el konulduğunu duyurdu. Geminin, Suudi Arabistan’ın Jubail kentindeki limandan ayrıldığı ifade edildi. Geminin 7 bin 200 ton kimyasal taşıdığı bildirilirken; mürettebatın Güney Kore, Endonezya, Vietnam ve Myanmar vatandaşlarından oluştuğu aktarıldı.
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