İran’ın, Süleymani’nin öldürülmesine tepki olarak ABD’nin Irak’taki üslerine füze saldırıları düzenlemesi şu sonuçları doğurabilir:

-Şayet, İran Devlet Televizyonu’nun açıkladığı gibi üslerde 80 ABD askerinin ölümüne neden olunmuşsa, ABD, hem kendi kamuoyunda doğacak infiali azaltmak hem de dünyadaki “en büyük askeri güç” imajını korumak için çok sert misillemede bulunabilir, İran’daki bazı hedefleri vurabilir, yüzlerce İran askerinin ölmesine neden olabilir.

-Şu anda Ortadoğu’daki bütün ülkeler, ama en çok da İsrail ve Suudi Arabistan diken üstünde oturuyor. İran, ABD’nin kanlı bir misilleme yapması halinde, İsrail ve Suudi Arabistan’daki kimi stratejik noktaları hedef alabilir.

-İran, bir süre ara verdiği nükleer bomba üretme çalışmalarına hız verip en kısa zamanda başarılı sonuçlar almak isteyebilir.

-Rusya, ABD ile İran arasındaki çatışmalardan en kârlı çıkacak ülkeye benziyor. ABD, Ortadoğu’da İsrail ve birkaç Arap ülkesinde ipleri elinde tutarken, Rusya, bugünkü etki alanını daha da artırabilir.

-Ortaya çıkan yeni tablo hiç kuşkusuz petrol ve doğalgaz fiyatlarını yükseltecektir. Diğer yandan, gelişmelerden dünya piyasalarının etkilenmesi, borsalardaki kimi hisselerde çarpıcı düşüşler olması, Dolar ve Euro’nun istikrarsız bir seyir izlemesi, buna karşın altın fiyatlarının rekor üzerine rekor kırması olasıdır.