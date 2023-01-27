İran Dışişleri: Azerbaycan Büyükelçiliğini hedef alan saldırgan gözaltında

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İRAN, (DHA) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, güvenlik şefinin ölümüne ve iki güvenlik görevlisinin yaralanmasına yol açan Azerbaycan’ın İran Büyükelçiliği saldırısıyla ilgili kınama açıklaması yaparak saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Sözcü Kanaani açıklamasında Büyükelçiliğe silahla saldıran şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve soruşturma başlattıklarını belirtti. Kanaani ön soruşturma sonucunda eylemin arkasında ‘kişisel sebepler’ olabileceğini ifade ederek detaylı bilgilerin soruşturma tamamlanınca paylaşılacağını ifade etti.

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