İRAN ASILLI MÜZİSYEN LİRAZ, ANKARA’DA ŞARKILARINI İRANLI KADINLAR İÇİN SÖYLEDİ: “ÇÜNKÜ KADINLAR ÖZGÜR OLMALI”

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İran asıllı İsrailli müzisyen Liraz, Ankara’da verdiği konserde İranlı kadınlar için yazdığı şarkıyı söyledi ve “Bu günlerde özgürlüğe inanıyoruz. Burada, Türkiye’de siz de bu özgür olma görevinin bir parçasısınız. Çünkü kadınlar özgür olmalı. Şarkı söylemeliler, dans etmeliler. Onlar (İranlı kadınlar) sadece şu basit şeye kavuşmak zorunda; müşfikçe özgür olmak” dedi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

İran asıllı İsrailli oyuncu, dansçı ve müzisyen Liraz, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 17 Ekim’de CSO Ada Ankara’da konser verdi. Sahneyi Farsça şarkılarla dolduran Liraz, şarkılarını İranlı kadınların özgürlüğü için söylediğini belirtti. Liraz, konser sırasında dinleyicilere şu konuşmayı yaptı:

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“Bilmiyorum duydunuz mu ama ben iki karakterin karışımıyım. Aynı anda İranlı ve İsrailli olmak her zaman mesele yarattı. Ben kimim? Hangi taraftayım? İkisini birden kabul ettiğim anda tüm katmanlarım parıldadı. Her katmanımdan onur duyuyorum. Buna karar verdim ve bu benim.

Sonraki şarkı İran’da yaşayan kadınlar hakkında. Elbette şu an İran’da neler olduğunu biliyorsunuz, onlar dikkatlerinizi hak ediyor. Bu çok heyecanlı. Çünkü ben bu şarkıyı ne zaman söylesem İran’da kadınların 43 yıldır susturulduğunu anlattım. Elbette her insana, inançlarına ve dinlerine saygı duyuyorum. Ama kadınların zorlanması gerektiğine inanmıyorum. Bu günlerde özgürlüğe inanıyoruz. Burada, Türkiye’de siz de bu özgür olma görevinin bir parçasısınız. Çünkü kadınlar özgür olmalı. Şarkı söylemeliler, dans etmeliler. Onlar (İranlı kadınlar) sadece şu basit şeye kavuşmak zorunda; müşfikçe özgür olmak.”

Lariz’in yaptığı konuşma dinleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

NE OLMUŞTU?

13 Eylül’de Tahran’da başını örtmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra komaya giren 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesinin ardından İranlı kadınlar hakları için sokaklara döküldü. Amini’nin gözaltında öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde polisle çıkan çatışmalarda en az 201 kişi hayatını kaybetti. İranlı kadınların, başörtüsü zorunluluğuna karşı başlattıkları saç kesme eylemine dünyanın her yerinden kadınlar saçlarını keserek destek oldu.