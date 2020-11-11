Irak’tan Samsun’a yolcu taşıyan otobüs Şanlıurfa’da devrildi: 32 yaralı – Ek fotoğraflar

Efendi ERKAYIRAN/OSMANİYE(Kadirli), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde, Alim Can Eynallı’nın tabancayla vurarak öldürdüğü arkadaşları Murat Deniz (30) ve Tamer Koşkoş (30) ile daha önce çekilmiş...