Ana Sayfa Güncel Haberler Irak’tan Samsun’a yolcu taşıyan otobüs Şanlıurfa’da devrildi: 32 yaralı – Ek fotoğraflar
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