Irak’tan gelen TIR’da 669 cep telefonu ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Irak’tan Habur Gümrük Kapısı’na gelen TIR’da yapılan aramada 669 cep telefonu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen analiz neticesinde, Irak’tan Türkiye’ye gelen TIR riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına yönlendirilen TIR’ın tekerlek birleşim noktalarında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alındı ve şüpheli yoğunluk tespit edilen 3 bölgeye ulaşmak için TIR lastikleri söküldü. Lastikler çıkarıldığında TIR dorsesinin tekerlek birleşim noktalarının üçünün kaynak ile kapatıldığı görüldü. Bu bölgeye kaynatılmış parça kesilerek açıldığında özel olarak oluşturulmuş gizli bölme içerisinde yüzlerce cep telefonu saklandığı tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık bir milyon 800 bin lira olan toplam 669 cep telefonu ve naklinde kullanılan TIR’a el konulurken araç sürücüsü de gözaltına alındı.

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